A Pesquisa Quaest divulgada nesta terça-feira (30) aponta que Ricardo Nunes (MDB), José Luiz Datena (PSDB) e Guilherme Boulos (PSOL) estão tecnicamente empatados na liderança para a Prefeitura de São Paulo.

O empate ocorre ao considerar a margem de erro de três pontos percentuais para mais ou para menos do levantamento. Veja a porcentagem dos candidatos:

Ricardo Nunes (MDB) – 20%;

Guilherme Boulos (Psol) – 19%;

Datena (PSDB) – 19%;

Pablo Marçal (PRTB) – 12%;

Tabata Amaral (PSB) – 5%;

Kim Kataguiri (União) – 3%;

Marina Helena (Novo) – 3%;

Altino (PSTU) – 1%;

Ricardo Seneze (UP) – 1%;

Fernando Fantauzzi (DC) – 0%;

João Pimenta (PCO) – 0%;

brancos/nulos – 9%;

não sabem – 8%.

A pesquisa da Quaest, realizada presencialmente, ouviu 1.002 pessoas de 16 anos ou mais, na capital, entre 25 e 28 de julho. Foi registrada na Justiça Eleitoral sob número SP-06142/2024 e encomendada pela Genial Investimentos.

De acordo com o diretor da Quaest, Felipe Nunes, a pesquisa indica uma certa estabilidade entre os principais candidatos.

"Embora o quadro continue bastante estável, vale destacar que Boulos mantém 36% entre eleitores do Lula; não cresce impedido por Datena, que tem 22% deste segmento. Nunes mantém 35% entre eleitores de Bolsonaro, não cresce bloqueado por Marçal, que tem 27% neste grupo", explica Felipe.





Cenários

Na maioria das hipóteses apresentadas pela pesquisa, Nunes é o candidato que fica a frente das intenções de voto.

Veja como ficaria um cenário sem Altino, Ricardo Senese, Fernando Fantauzzi e João Pimenta:

Ricardo Nunes (MDB): 21%

Datena (PSDB): 19%

Guilherme Boulos: 19%

Pablo Marçal (PRTB): 13%

Tabata Amaral (PSB): 6%

Kim Kataguiri (União Brasil): 2%

Marina Helena (Novo): 4%

Indecisos: 8%

Branco/Nulo/Não vai votar: 8%

Em um cenário sem Datena (PSDB), Altino (PSTU), Ricardo Senese (UP), Fernando Fantauzzi (DC) e João Pimenta (PCO), as intenções de voto ficam assim:



Ricardo Nunes (MDB): 24%

Guilherme Boulos: 22%

Pablo Marçal (PRTB): 15%

Tabata Amaral (PSB): 8%

Kim Kataguiri (União Brasil): 3%

Marina Helena (Novo): 5%

Indecisos: 9%

Branco/Nulo/Não vai votar: 14%



Sem Datena (PSDB), Kim Kataguiri (União), Altino (PSTU), Ricardo Senese (UP), Fernando Fantauzzi (DC) e João Pimenta (PCO), os entrevistados responderam:

Ricardo Nunes (MDB): 26%

Guilherme Boulos: 23%

Pablo Marçal (PRTB): 15%

Tabata Amaral (PSB): 8%

Marina Helena (Novo): 6%

Indecisos: 9%

Branco/Nulo/Não vai votar: 13%

Já em um cenário sem Datena (PSDB), Pablo Marçal (PRTB), Kim Kataguiri (União), Altino (PSTU), Ricardo Senese (UP), Fernando Fantauzzi (DC) e João Pimenta (PCO), os votos ficam da seguinte forma:

Ricardo Nunes (MDB): 33%

Guilherme Boulos: 24%

Tabata Amaral (PSB): 9%

Marina Helena (Novo): 8%

Indecisos: 9%

Branco/Nulo/Não vai votar: 17%

Respostas espontâneas

Quando o entrevistado não vê a lista de candidatos, ou seja, a resposta é espontânea, Guilherme Boulos aparece com 9%, seguido por Nunes, com 7%.

Guilherme Boulos (PSOL): 9%

Ricardo Nunes (MDB): 7%

Pablo Marçal (PRTB): 4%

Datena (PSDB): 3%

Outros: 4%

Indecisos: 68%

Branco/Nulo/Não vai votar: 5%

