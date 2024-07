Agência Brasil O governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, ainda não comentou sobre indiciamento

A Polícia Federal indiciou o governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, pelos crimes de corrupção e peculato. O político é investigado desde o ano passado. Ele é suspeito de envolvimento em um esquema em mandatos anteriores, quando era vereador e vice-governador do Rio.

Um indiciamento significa que há indícios de crime e pode estar ligado ou não um grupo de pessoas. Em 2023, Vinícius Sarciá Rocha, irmão de criação de Cláudio Castro, foi alvo da Operação Sétimo Mandamento, da Polícia Federal, em uma investigação sobre possíveis fraudes em programas assistenciais do estado.

Cláudio Castro ainda não se manifestou o indiciamento. O advogado do governador, Carlo Luchione, afirmou que ainda não teve acesso ao relatório final do caso e nem foi comunicado do indiciamento, segundo o g1.

