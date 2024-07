Agência Brasil Lula anuncia R$ 41,7 bilhões em obras de mobilidade e drenagem urbana





Marconi Perillo, presidente do PSDB, disse nesta segunda, 29, que irá acionar a justiça contra Luiz Inácio Lula da Silva (PT) . Segundo ele, o presidente agiu de maneira errada ao convocar pronunciamento nacional em rádio e TV.

No domingo, 28, Lula discursou durante pouco mais de sete minutos sobre diversos dados e estatísticas depois de 2,5 anos de governo.

Para Perillo, o discurso serviu mais para “espalhar dados eleitoreiros” e “fazer propaganda” ante aproximação das eleições para prefeito e vereador, cujo primeiro turno acontece em 6 de outubro.

"Neste domingo, 28 de julho, o presidente usou desse expediente para fazer propaganda da divisão do país da qual ele é um dos protagonistas e espalhar dados eleitoreiros para subsidiar o discurso de seus candidatos a prefeito e vereador neste ano", escreveu o tucano em nota.

Discurso de Lula no domingo

No discurso, Lula comemorou os dois anos e meio de mandato e comentou sobre realizações do período. As falas demostraram uma comparação clara com o governo de Jair Bolsonaro (PL) , presidente anterior:

“Quando terminei o segundo mandato, há 14 anos, a economia crescia mais de 4% ao ano. A geração de empregos, o salário e a renda das famílias aumentavam, e a inflação caía. Tiramos o Brasil do mapa da fome. De lá para cá, assistimos a uma enorme destruição no nosso país.”

Lula falou sobre crescimento de salário real, estabilização de inflação, retomada de projetos populares como Minha Casa, Minha Vida e Farmácia Popular , e comentou sobre reunião do G20 para discutir preservação ecológica.