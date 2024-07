Reprodução: Redes Sociais Post do MST comemorando a vitória de Maduro nas eleições

O MST (Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra) comemorou o anúncio de que Nicolás Maduro foi reeleito presidente da Venezuela nesta segunda-feira (29) . A organização publicou ainda duas notas de comemoração ao resultado eleitoral.

Uma das notas é assinada somente pelo MST e outra por um conjunto de 12 movimentos, inclusive a juventude do PT.

Na nota com outros movimentos, é declarado que "a democracia venceu" e que Maduro foi eleito "em meio a uma campanha fascista promovida pela extrema direita venezuelana e internacional, que mesmo antes da votação e dos resultados já bradavam fraude".

Segundo o CNE (Conselho Nacional Eleitoral), órgão responsável pelos processos eleitorais no país, o presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, foi reeleito para o seu terceiro mandato com duração de seis anos. A oposição, no entanto, contesta o resultado e alega que o adversário, Edmundo González teve 70% dos votos.

Maduro ficará no poder até janeiro de 2031. Ele teve 51,2% dos votos, somando 5.150.092 votos, segundo CNE, que é alinhado ao presidente. O principal adversário, Edmundo González, teve 44,2%, totalizando 4.445.978 votos.





Críticas ao MST

Após a comemoração, o MST passou a ser criticado por eleitores de esquerda. Internautas que se dizem apoiadores de Lula afirmaram que a Venezuela é uma ditadura. "Democracia? O cara criticou até o sistema eleitoral brasileiro e passam pano para ele. Triste realidade. Ditadura não é bem-vinda em lugar algum", escreveu um usuário no Instagram.

O MST e os outros movimentos declararam que "a transparência e o rigor marcaram a jornada eleitoral" na Venezuela. A nota diz que o processo de votação venezuelano ainda contou com "diversas auditorias e mais de 900 observadores".

"Assim como o povo venezuelano, desejamos que a Venezuela continue seu caminho de ascensão econômica e paz. Repudiamos qualquer tentativa de intervenção estrangeira e desestabilização interna por meio de violência, notícias falsas e manipulação. Respeitamos e defendemos a democracia, a verdade e o povo soberano venezuelano" , diz a nota em conjunto com o MST e outros movimentos.

