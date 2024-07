Zeca Ribeiro/Câmara dos Deputados O deputado Chiquinho Brazão está preso

O deputado Chiquinho Brazão (sem partido-RJ) destinou mais de R$ 100 mil ao pagamento da empresa de uma jovem de 22 anos, sem experiência prévia no setor, para a realização de eventos em um projeto esportivo no Rio.

Brazão está preso pelo envolvimento no assassinato de Marielle Franco. Ele alocou R$ 2 milhões para a ONG ICA (Instituto Carioca de Atividades) através de uma emenda.

Esses recursos estão sendo usados no projeto Futuro Esportivo, que está em andamento desde fevereiro.

O ICA pagou R$ 102 mil para a empresa de Juliana Pires Novaes, a JP Novaes Eventos, por seis eventos realizados para o projeto.

O contrato total é de R$ 340 mil para a realização de 20 eventos (R$ 17 mil cada), com a obrigação de fornecer brinquedos como tobogã inflável e cama elástica, água, kits de lanche e material audiovisual.

A verba destinada por Brazão à ONG foi alvo de investigação da Polícia Federal em maio, por conta da investigação do assassinato de Marielle Franco, o qual ele é acusado de ser um dos mandantes.

A PF solicitou ao STF (Supremo Tribunal Federal) a abertura de um inquérito para investigar possíveis irregularidades na utilização das verbas destinadas a ONGs.

O ICA faz parte de uma rede de ONGs com fortes indícios de desvios de dinheiro, a "Farra das ONGs", que mostrou que essas organizações receberam quase meio bilhão de reais em emendas nos últimos três anos.

Entre 2021 e 2023, Chiquinho Brazão alocou R$ 5,8 milhões em emendas individuais para duas ONGs suspeitas de desvio de recursos, o ICA e a Promacom.

A empresa RC Consultoria Gestão, Comércio e Serviços recebeu R$ 477 mil para fornecer "insumos gerais" em um projeto cultural na Baixada Fluminense. No entanto, a documentação fornecida pela ONG à Unirio (Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro) não especifica o que são esses insumos, embora a universidade esteja monitorando o andamento do projeto, segundo informações do UOL.

Além disso, a RC Consultoria recebeu R$ 418 mil adicionais para "definição de métodos, ferramentas e plano de ação".

Segundo o UOL, o contrato foi obtido após uma pesquisa de preços com duas empresas associadas a Zezinho Jacarepaguá: a Sporting Net Transmissões Produções e Eventos, de propriedade de Acir Costa de Miranda, sócio de Zezinho na Produmix, e a AP Santos Serviços e Representações, dirigida por Ana Paula dos Santos, esposa de Acir.

Os valores apresentados foram:

AP Santos: R$ 419,5 mil

RC Consultoria: R$ 418 mil (ganhadora do contrato)

Sporting Net: R$ 419 mil



