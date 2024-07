Reprodução Frio atingirá várias partes do Brasil





Uma nova onda de frio está prevista para atingir o Brasil a partir deste domingo (28), trazendo mudanças no clima em várias regiões do país. No sul do Brasil, a chuva já começará hoje, especialmente no Rio Grande do Sul, onde há alerta para temporais. Tempestades também são previstas para o norte de Roraima e do Amazonas.

Sudeste e Centro-Oeste

A partir de segunda-feira (29), a região sudeste também começará a sentir os efeitos da onda de frio, com temperaturas caindo gradativamente. Enquanto isso, a região central do país terá predominância de sol desde domingo.

Previsão regional

No sul do Brasil, grandes áreas enfrentarão chuva devido à nova frente fria. O Rio Grande do Sul, em particular, está sob alerta para temporais. No Sudeste, o tempo começará a mudar a partir de segunda-feira, com a chegada da frente fria.

Em São Paulo, o domingo será de tempo seco, com sol e pouca nebulosidade, e uma máxima de 29 graus. Florianópolis terá um dia de sol, mas com previsão de chuva à noite, e uma máxima de 22 graus.





Em Natal, o sol aparecerá ao longo do dia, intercalado com momentos de chuva, com a máxima atingindo 29 graus. Já no Rio de Janeiro, o domingo será de muito sol, com temperaturas chegando a 34 graus.

