Fernando Frazão/Agência Brasil Andrei Rodrigues, diretor-geral da Polícia Federal





Andrei Rodrigues, diretor-geral da Polícia Federal, afirmou que a Procuradoria-Geral da República possui documentos que apontam indícios suficientes do envolvimento do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL-RJ) em um suposto esquema de fraudes em informações de vacinação e no caso das joias da Arábia Saudita.

De acordo com Rodrigues, a PGR precisa apresentar uma denúncia formal. “Nós já concluímos as investigações e as nossas conclusões foram nesse sentido. Quando a polícia indicia alguns investigados, a equipe da investigação, a autoridade policial que formalmente faz o indiciamento, é importante esclarecer, ela aponta”, declarou em entrevista à CNN Entrevistas.

“O ato de indiciamento não é um ato isolado, ele tem que ter um lastro probatório, que tem que estar documentado no inquérito policial. Há um despacho fundamentado, trazendo todos os elementos de convicção que foram colhidos e que levaram a autoridade policial a concluir pelo indiciamento, que é um ato privativo da polícia e do policial que conduz”, acrescentou.

Na opinião de Rodrigues, há muitos elementos para que o inquérito avance e para que a Suprema Corte possa tomar uma decisão. Ele também defendeu que Bolsonaro tenha direito à ampla defesa.





Inquéritos

A Polícia Federal indiciou Bolsonaro em março por fraude em cartão de vacinação para Covid-19.

O ex-presidente é suspeito, junto com seu ex-ajudante de ordens Mauro Cid e outros aliados, de ter inserido informações falsas no sistema de informações do SUS para poder embarcar para os Estados Unidos em dezembro de 2022, poucos dias antes de Bolsonaro deixar o cargo presidencial. Eles respondem também por associação criminosa.

Outra ação investiga se Bolsonaro e aliados se apropriaram de joias dadas pelo governo da Arábia Saudita, que deveriam ficar no acervo presidencial. O ex-presidente é suspeito de peculato, lavagem de dinheiro e associação criminosa.

Bolsonaro nega as acusações. Ele já afirmou em discursos que tem sofrido perseguição política e jurídica.

