O Congresso Nacional tem perdido protagonismo no debate político no último mês e não deve recuperar espaço tão cedo. Três fatores principais explicam essa queda de relevância.

Primeiro, o período de festas em junho, especialmente durante o São João. Muitos políticos com base eleitoral no Nordeste aproveitaram o momento para participar desses eventos tradicionais, deixando de lado as discussões relacionadas a Brasília.

Segundo, o recesso parlamentar. Com a folga, deputados e senadores não foram vistos com frequência por jornalistas, reduzindo a quantidade de entrevistas e declarações polêmicas. Além disso, as negociações com o governo Lula também esfriaram nesse período.

Terceiro, as eleições municipais, com campanhas iniciadas a partir de 16 de agosto. Muitos deputados e senadores se preparam para concorrer ao cargo de prefeito em várias cidades, focando em suas pré-campanhas.

As eleições deste ano são vistas como importantes, pois muitos candidatos à presidência da República e aos governos estaduais consideram que conquistar o maior número de prefeituras dará vantagens na disputa de 2026.





Quando o Congresso voltará a ser protagonista?



A expectativa é que o Congresso Nacional volte a ter protagonismo no debate nacional apenas em outubro, quando se encerram as eleições municipais.

Claro que haverá exceções por assuntos específicos, mas nada que desvie o foco dos eleitores e da classe política das corridas eleitorais nas cidades brasileiras.

