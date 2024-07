Marcello Casal/Agência Brasil Ataque hacker atingiu o governo Lula





Nesta quarta-feira (24), um ataque cibernético atingiu os sistemas de nove ministérios e dois órgãos governamentais do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

O ataque, que ocorreu por volta das 12h, resultou na paralisação de vários setores tecnológicos, e ainda não há previsão para a normalização dos serviços.

Os servidores dos ministérios da Gestão, da Fazenda, dos Povos Indígenas, do Planejamento e Orçamento, do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, do Empreendedorismo, da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte, da Previdência Social, da Igualdade Racial e das Mulheres.

Também foram atingidos setores da Casa da Moeda Brasileira e do Coaf (Conselho de Controle de Atividades Financeiras) foram afetados pelo incidente.

Segundo informações divulgadas pela Folha de S.Paulo, um e-mail informando sobre o “incidente cibernético” foi enviado aos servidores pouco após o ataque.

“As equipes estão atuando para assegurar que os dados estejam íntegros e seguros. Ainda não há previsão para a conclusão do reparo”, informou o comunicado interno.

Os servidores dos ministérios e órgãos afetados pelo ataque hacker desta quarta-feira (24) receberam orientações para trocar suas senhas do Office e do Gov.br.

A medida é uma precaução adicional, especialmente para aqueles que trabalham com o Siafi (Sistema Integrado de Administração Financeira), que já foi alvo de uma tentativa de movimentação fraudulenta de cerca de R$ 9 milhões em abril deste ano.

Na ocasião, criminosos tentaram desviar fundos do Ministério da Gestão e Inovação.





O ataque recente comprometeu os sistemas SEI (Sistema Eletrônico de Informações), Multiórgão e Processo Eletrônico Nacional.

O SEI é uma plataforma crucial para a gestão de processos e documentos eletrônicos entre os órgãos públicos e com o público externo, e sua segurança é fundamental para a eficiência administrativa do governo.

A Polícia Federal iniciou ações para abordar a situação e fornecer orientações para proteger os sistemas afetados. No entanto, até o momento, não foi iniciada uma investigação formal para identificar os responsáveis pelo ataque.



