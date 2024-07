Divulgação/PCGO Mulher foi levada para delegacia

Na última terça-feira (15), uma mulher de 56 anos foi presa pela Polícia Civil por suspeita de jogar soda cáustica nas partes íntimas do marido, de 43 anos. O crime ocorreu em 25 de abril, em Uruaçu (GO).

Segundo as investigações, a mulher admitiu que jogou o produto no marido após descobrir uma suposta traição e ficar com ciúmes.

Antes de jogar a soda cáustica, ela dopou o esposo e praticou o crime após ele ficar desacordado. A acusada teria colocado o produto em uma vasilha e jogado o líquido no pênis da vítima, que sofreu queimaduras intensas e agora tem deformidades.

O casal estava junto há 10 anos, e a mulher teria agido de forma criminosa para impedir que o marido tivesse novas relações sexuais. Os investigadores descreveram a suspeita como “dissimulada” e afirmaram que ela agiu de maneira premeditada.

A mulher foi levada para a Unidade Prisional Regional Feminina de Barro Alto e terá que ficar à disposição da Justiça para prestar esclarecimentos. Ela responderá por crime de lesão corporal gravíssima, podendo ser condenada a até 13 anos de prisão.





Perigos da soda cáustica

A soda cáustica, também conhecida como hidróxido de sódio, é uma substância altamente corrosiva que causa reações severas ao entrar em contato com a pele.

As queimaduras químicas resultantes podem destruir a pele e os tecidos subjacentes, variando em gravidade de primeiro a terceiro grau, dependendo da quantidade e do tempo de exposição.

A dor intensa é sentida quase imediatamente após o contato, e a área afetada pode apresentar vermelhidão, inchaço e formação de bolhas.

Se a soda cáustica atinge os olhos, há risco de danos severos à visão, podendo levar à cegueira se não houver tratamento imediato e adequado. Inalar os vapores da substância pode causar irritação nas vias respiratórias, levando a tosse, dor de garganta e dificuldade para respirar.

Se ingerida, pode provocar queimaduras no trato digestivo, resultando em dor intensa, vômitos, diarreia e, em casos extremos, perfuração do esôfago ou estômago, o que pode ser fatal.

Polícia do Equador Reprodução - Redes Sociais 14/01/2024 Forças Armadas estão nas ruas no Equador para auxiliar no trabalho da polícia do país Reprodução / CNN Brasil - 10.01.2024 Nova onda de violência no Equador foi agravada com a fuga de um dos criminosos mais perigosos do país da prisão Reprodução / CNN Brasil - 10.01.2024 A Defensoria Pública afirma que não teve, até o momento, acesso às imagens das câmeras corporais disponíveis na Operação Escudo, no Guarujá Reprodução/Polícia Militar do Estado de São Paulo O estudo aponta 2022 como o segundo ano seguido em que somente negros foram mortos pela polícia pernambucana Fernando Frazão/Agência Brasil Essa foi a maior quantidade de fuzis apreendidos pela Polícia Militar de SP em 2023 Polícia Militar/Divulgação Câmera corporal em uniforme de policial militar de São Paulo Governo de SP/Divulgação





Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp