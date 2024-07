Caio Barbieri Jair Bolsonaro foi gravado por Ramagem





No período em que ocupava o cargo de presidente da República, Jair Bolsonaro (PL-RJ) foi gravado pelo ex-diretor-geral da Abin (Agência Brasileira de Inteligência), Alexandre Ramagem (PL-RJ), discutindo as investigações sobre as acusações de ‘rachadinha’ contra o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ).

Nos áudios, gravados em 25 de agosto de 2020, Bolsonaro, Ramagem, o ex-ministro da GSI, General Augusto Heleno, e as advogadas de Flávio, Juliana Bierrenbach e Luciana Pires, debatiam o suposto esquema de ‘rachadinha’ no gabinete do senador, que foi denunciado pelo Ministério Público do Rio por organização criminosa, lavagem de dinheiro e peculato.

Em 2022, o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro arquivou a ação.





Confira os cinco principais pontos do áudio:

Chefe da Receita

Bolsonaro sugeriu que as advogadas do senador procurassem o então secretário da Receita, José Tostes, e o chefe do Serpro (estatal de processamento de dados do governo). No dia seguinte à reunião em que os áudios foram gravados, Juliana e Luciana se encontraram com Tostes.

Pedido de Witzel

O ex-presidente também acusou o ex-governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, de se colocar à disposição para solucionar as investigações do caso das ‘rachadinhas’, desde que ganhasse uma vaga no Supremo Tribunal Federal. “Sede de poder”, classificou Bolsonaro.

Serviço secreto da Rússia

Durante a conversa com Augusto Heleno, Bolsonaro mencionou que um coronel do Exército era “quem passava as informações” e, ironicamente, sugeriu que precisava trocá-lo “pelo serviço secreto russo”.

Gravação

Bolsonaro expressou desconfiança de que estaria “sendo gravado” durante a reunião no Palácio do Planalto. Augusto Heleno concordou com a preocupação do ex-presidente sobre um possível “vazamento”.

Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.