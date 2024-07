Caio Barbieri Chiquinho Brazão está preso desde março





Nesta terça-feira (16), Chiquinho Brazão prestará depoimento no plenário 11 da Câmara dos Deputados. Ele é acusado pela Procuradoria-Geral da República de ser um dos mandantes do assassinato da vereadora Marielle Franco (PSOL-RJ) e do motorista Anderson Silva.

Na ocasião do crime, ele ocupava o cargo de vereador do Rio de Janeiro. Chiquinho foi preso em março e afirma ser inocente. Ele relatou que possuía divergências ideológicas com Marielle, mas que isso não são motivos para ligá-lo ao crime.

A defesa do deputado diz que as acusações contra Brazão ocorreram antes dele ocupar o cargo, ou seja, não podem ser analisadas pelo Código de Ética da Câmara. O processo foi aberto em abril, após aprovação da Câmara.

O regimento interno diz que as provas devem ser analisadas em até 40 dias úteis. A relatora do inquérito é a deputada Jack Rocha (PT-ES).

Na semana passada, o deputado federal Tarcísio Motta (PSOL-RJ), que era vereador quando o crime ocorreu, prestou depoimento e disse que o objetivo da morte era para amedrontar quem tentasse enfrentar as milícias do Rio de Janeiro.

Na segunda-feira (15), Rivaldo Barbosa, delegado da Polícia Civil, preso por ser acusado de ter obstruído as investigações do assassinato, prestou depoimento como testemunha.

Após escutar todas as testemunhas e Brazão, a deputada Jack Rocha terá 10 dias úteis para entregar um relatório, recomendando o arquivamento do processo ou sugerindo punições, como a cassação de mandato.





O caso

Em abril, a Câmara dos Deputados votou favorável pela manutenção da prisão preventiva do deputado federal Chiquinho Brazão. Os deputados se reuniram em votação aberta de 277 votos a favor, 129 contra e 28 abstenções.

Chiquinho Brazão foi submetido a prisão preventiva em 24 de março, quando a Polícia Federal deflagrou a Operação Murder Inc.

Junto com o parlamentar, foram presos seu irmão e conselheiro do Tribunal de Contas do Estado, Domingos Brazão, e o ex-chefe de Polícia Civil do Rio, Rivaldo Barbosa. Desde então, eles estão detidos em três presídios federais distintos.

