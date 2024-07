Carolina Antunes/PR Jair Bolsonaro (PL) e Alexandre Ramagem (PL-RJ)

A Polícia Federal (PF) decidiu que vai intimar o deputado federal Alexandre Ramagem (PL-RJ) para depor sobre a "Abin paralela", suposto esquema ilegal de espionagem contra autoridades que teria acontecido no governo de Jair Bolsonaro (2019 a 2022). A informação foi publicada pela emissora CNN nesta sexta-feira (12).

De acordo com a CNN, a data do depoimento de Ramagem ainda não foi definida. O deputado federal, que esteve à frente da Agência Brasileira de Inteligência (Abin) na gestão Bolsonaro, falará pela primeira vez sobre o caso em que é investigado.

A notícia surge após a PF realizar a quarta fase da operação Última Milha, na última quinta-feira (11), quando cumpriu mandados de prisão preventiva contra cinco aliados de Ramagem . Os alvos foram: Mateus de Carvalho Sposito (ex-assessor da Secom), Richards Dyer Pozzer (empresário), Rogério Beraldo de Almeida (influenciador), Marcelo Araújo Bormevet (agente da PF) e Giancarlo Gomes Rodrigues (militar do Exército).

De acordo com a PF, investigadores descobriram que membros dos Três Poderes e jornalistas foram alvos de ações da Abin na gestão Ramagem, incluindo a criação de perfis falsos e a divulgação de informações falsas.

A organização criminosa também acessou ilegalmente computadores, aparelhos de telefonia e infraestrutura de telecomunicações para monitorar pessoas e agentes públicos.

Se as condutas forem confirmadas, os investigados podem ser indiciados pela PF e, posteriormente, denunciados à Justiça. Os possíveis crimes incluem:

- Organização criminosa;

- Tentativa de abolição do Estado Democrático de Direito;

- Interceptação clandestina de comunicações;

- Invasão de dispositivo informático alheio.

Em janeiro, vale lembrar, a PF já havia encontrado documentos da chamada "Abin paralela" na casa de Ramagem .

Além dos documentos, um celular e um notebook pertencentes à Abin foram encontrados na residência de Ramagem. Conforme normativa da Abin, após deixar a agência em março de 2022, Ramagem não deveria manter consigo nenhum documento ou equipamento da instituição.

Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.