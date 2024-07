Reprodução/Abin Abin

A Polícia Federal deflagrou nesta quinta-feira (11) uma nova fase da operação Última Milha, que desde 2023 investiga o possível uso ilegal de sistemas da Agência Brasileira de Inteligência (Abin) para espionar autoridades e desafetos políticos durante o governo Jair Bolsonaro.

De acordo com as investigações, o grupo utilizou sistemas de GPS para rastrear celulares sem autorização judicial. Nesta fase, a PF cumpre cinco mandados de prisão preventiva e sete de busca e apreensão em Brasília (DF), Curitiba (PR), Juiz de Fora (MG), Salvador (BA) e São Paulo (SP). Os nomes dos alvos não foram divulgados, mas a TV Globo apurou que as ordens de prisão são contra:

Policiais cedidos para a Abin na gestão de Alexandre Ramagem;

Influenciadores digitais que trabalhavam no chamado "gabinete do ódio" – uma estrutura no Palácio do Planalto que disseminava notícias falsas e ataques à democracia.

Os mandados foram autorizados pelo ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes, pois a operação Última Milha começou a partir das investigações do inquérito das fake news.

Descobertas e acusações

De acordo com a PF, investigadores descobriram que membros dos Três Poderes e jornalistas foram alvos de ações do grupo, incluindo a criação de perfis falsos e a divulgação de informações falsas. A organização criminosa também acessou ilegalmente computadores, aparelhos de telefonia e infraestrutura de telecomunicações para monitorar pessoas e agentes públicos.

Se as condutas forem confirmadas, os investigados podem ser indiciados pela PF e, posteriormente, denunciados à Justiça. Os possíveis crimes incluem:

Organização criminosa;

Tentativa de abolição do Estado Democrático de Direito;

Interceptação clandestina de comunicações;

Invasão de dispositivo informático alheio.

Em outubro de 2023, a PF realizou buscas e afastou ex-diretores da Abin que atuavam na agência durante a gestão de Alexandre Ramagem, atual deputado federal pelo PL do Rio de Janeiro. Naquela ocasião, foram presos dois servidores, Rodrigo Colli e Eduardo Arthur Yzycky, que, por conhecerem o suposto esquema, teriam coagido colegas para evitar uma possível demissão.



O software contratado pela Abin e usado de forma irregular era o FirstMile, comercializado pela empresa israelense Cognyte. Segundo os investigadores, apesar do encerramento formal do contrato em 2021, há indícios de que o uso do sistema se intensificou nos últimos anos do governo Bolsonaro para monitorar ilegalmente servidores públicos, políticos, policiais, advogados, jornalistas e até mesmo juízes e integrantes do STF.

A operação continua em andamento, e mais detalhes sobre o andamento das investigações e possíveis novos alvos devem ser divulgados nas próximas semanas.