Na última terça-feira (9), uma tragédia chocou a cidade de Bushey, no Reino Unido, quando uma mulher e suas duas filhas foram brutalmente assassinadas por uma arma medieval. John Hunt, jornalista da BBC Five Live, testemunhou de perto o terrível crime. Polícia investiga o crime.



Ele relatou que voltava do trabalho quando sua esposa, Carol Hunt, de 61 anos, e suas filhas, Hannah Hunt, 28 anos, e Louise Hunt, 26 anos, foram atacadas por um homem, sofrendo ferimentos graves. Apesar dos esforços dos médicos no local, as três não resistiram aos ferimentos.

As autoridades prenderam Kyle Clifford, 26 anos, residente de Londres, que estava em posse de uma besta, uma arma medieval.

Clifford foi encontrado escondido em um cemitério da cidade nesta quarta (10), conforme informações do Daily Star. Diante da busca pelo suspeito, lojistas fecharam seus estabelecimentos e as escolas suspenderam as aulas como medida de precaução.





Investigação do crime

A motivação por trás do crime ainda não está clara, porém há suspeitas de que Clifford conhecia as vítimas.

"Nossas investigações continuarão nos próximos dias para apurar todas as circunstâncias do que aconteceu", afirmaram as autoridades. "Pedimos a qualquer pessoa que esteve na área ao redor de Ashlyn Close desde a hora do almoço de terça-feira até as 19h e que possa ter visto algo relevante para a investigação que entre em contato conosco”, explicou o chefe da investigação.

A comunidade de Bushey está em choque com o terrível o episódio, segundo informações da mídia local, e aguarda por respostas sobre os motivos por trás do crime.

