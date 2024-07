Reprodução/Canal Gov Lula discursa durante evento em Guarulhos, em São Paulo

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) anunciou, nesta quarta-feira (10), um investimento de R$ 425 milhões em ações voltadas para catadores . O anúncio foi feito no Palácio do Planalto, em discurso que contou com a presença do ministro Márcio Macêdo, da Secretaria-Geral, responsável por coordenar os programas.

O governo federal informou que, do montante, serão investidos R$ 103,6 milhões na retomada do Programa Cataforte, interrompido durante a gestão Jair Bolsonaro (PL). Em sua fala, Lula aproveitou para criticar os governos anteriores.

"Nós deixamos a Presidência da República e, depois do impeachment da companheira Dilma [Rousseff, em 2016], aquilo que eles [catadores] tinham, que parecia garantido, não foi garantido, não existiu", declarou.





Cobrança a ministros

Lula também pediu para que o ministro Márcio Macêdo faça com que os projetos "saiam do papel". "Tem que ter um acompanhamento sistematizado, mensalmente você tem que saber o que está acontecendo", disse.

"Temos dois anos e meio de mandato e é importante que o que anunciamos hoje aconteça na sua plenitude para a gente aprovar mais coisa, mais avançada, e fazer evoluir um pouco mais", acrescentou o presidente.

Em sua fala, Lula também fez cobranças públicas a outros ministros. "A gente cria muita reunião interministerial, e eu sou informado das reuniões, e nem todos os ministros participam das reuniões. Às vezes participa da primeira, na segunda já manda um segundo colocado, na terceira já manda um terceiro colocado", reclamou Lula.

"Você [Macêdo] tem a responsabilidade de pegar o telefone e ligar para cada ministro, porque muitas vezes a gente acha que todo mundo está ligado no 'zap' [WhatsApp] e passa uma mensagem: 'Reunião amanhã 9h'. Nem sempre todo mundo vê. Pega o telefone e liga para a pessoa", finalizou.

