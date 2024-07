Henrique Neri Lira deve indicar sucessor em agosto

Na noite de terça-feira (9), um evento realizado para promover a candidatura de Antonio Brito (PSD-BA) à sucessão de Arthur Lira (PP-AL) na presidência da Câmara dos Deputados contou com a presença do presidente do PL, Valdemar Costa Neto, e ministros do governo Lula (PT).

Brito, que é deputado federal, está empenhado em fortalecer sua posição na disputa, marcada para fevereiro de 2025 e ainda sem um claro favorito — Lira não pode concorrer à reeleição e busca transferir seu apoio para um candidato de sua preferência.



No evento, estavam presentes os ministros da Justiça, Ricardo Lewandoswki, de Minas e Energia, Alexandre Silveira, das Cidades, Jader Filho, do Trabalho, Luiz Marinho, da Defesa, José Múcio Monteiro.

Os ministros da Ciência e Tecnologia, Luciana Santos, da Pesca, André de Paula, dos Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho e o chefe da Secretaria de Relações Institucionais, Alexandre Padilha, também foram à festa, além dos líderes do governo na Câmara, José Guimarães (PT-CE), e no Congresso Nacional, Randolfe Rodrigues (sem partido-AP).

Brito é conhecido por seu estilo discreto e capacidade conciliadora. Ele busca o apoio tanto de Lula quanto do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), com quem se encontrou na semana passada. Durante o encontro, o ex-mandatário deu a Brito a medalha "dos três is", que simboliza "imorrível, imbrochável e incomível".



No encontro de terça-feira, Valdemar teve uma conversa reservada com Lira e o líder do PL na Câmara, Altineu Côrtes. Segundo a Folha de São Paulo, o presidente da Câmara planeja se reunir com Bolsonaro na manhã de hoje (10). Na pauta de discussões, estão temas que vão desde sua sucessão até a análise da regulamentação da reforma tributária, marcada para votação no plenário da Casa nesta quarta-feira.

Lira não permaneceu por muito tempo no evento. Ao sair, ele dialogou com o presidente da Frente Parlamentar da Agropecuária (FPA), o deputado Pedro Lupion (PP-PR). O chefe da Casa tem indicado a seus interlocutores que pretende anunciar o nome de seu candidato à presidência da Câmara em agosto.



Valdemar conversou também com o presidente do PSD, Gilberto Kassab. Segundo relato dos dois, Valdemar disse a Kassab: "Vou te meter ferro", se referindo ao resultado das eleições municipais no estado de São Paulo, onde os dois partidos rivalizam cerca de 250 prefeituras.



À Folha de São Paulo, Kassab afirmou essa foi uma brincadeira de Valdemar. O presidente do PL, no entanto, disse que não foi uma piada. Ele também afirmou a jornalistas que Kassab não será vice do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos-SP), em possível chapa à Presidência da República em 2026 se depender do PL.

Sobre a sucessão de Arthur Lira, Valdemar afirmou que quer evitar erros anteriores do partido, como na eleição do presidente do Senado em 2023, que reelegeu Rodrigo Pacheco (PSD-MG) e prejudicou Rogério Marinho (PL-RN).

Segundo o líder do PL, o partido está buscando garantir uma posição na Mesa Diretora da Câmara e está aberto a diálogos com diferentes partidos, incluindo o PT. Altineu Côrtes é visto como o principal candidato dentro do PL para ocupar um possível cargo. No entanto, ele esclarece que ainda não há uma decisão definitiva e que a escolha do representante do PL será feita por ele e Bolsonaro.

Além de Antonio Brito, outros nomes estão se destacando como pré-candidatos, como Elmar Nascimento (União Brasil-BA) e Marcos Pereira (Republicanos-SP), ambos presentes no evento. Os líderes do MDB, Isnaldo Bulhões Jr. (AL), e do PP, Doutor Luizinho (RJ), também são considerados como possíveis candidatos, conforme observado durante o jantar.

