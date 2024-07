Agência Brasil Lula: Plano Safra pode não ser tudo o que a gente precisa, mas foi o melhor que pudemos fazer





Luiz Inácio Lula da Silva (PT) viajará ao Paraguai para a cúpula do Mercosul. O encontro de líderes mostra tensão, pois Javier Milei, presidente da Argentina, não comparecerá.

Lula e Milei não se conhecem pessoalmente. Com visões políticas opostas, os dois têm relacionamento político conturbado, e o argentino declarou publicamente - e mais de uma vez - seu desafeto pelo colega de profissão. (Mais detalhes abaixo)

Enquanto isso, Milei está em Santa Catarina para evento com líderes de direita. Ele se encontrou com Bolsonaro, que também discursará na CPAC - Conferência de Ação Política.

Agenda de Lula na América do Sul

Lula viajará pela América do Sul durante a semana para diversas questões diplomáticas e políticas.

A primeira viagem é ao Paraguai. Nesta segunda, 8, acontecerá lá a 64ª Cúpula de Chefes de Estado do Mercosul . Este ano, além da falta de Milei , existe a entrada oficial da Bolívia no bloco econômico. As negociações aconteciam há oito anos.

O presidente brasileiro, inclusive, irá à Bolívia na sequência. Existem reuniões programadas com Luis Arce, presidente boliviano. Uma das pautas será a tentativa de golpe de Estado na Bolívia há dez dias.

Ambas viagens fazem parte da estratégia de Lula de unir os diversos Estados do Mercosul.

Milei evita se encontrar com Lula?

Após oito meses como presidente da Argentina, Milei ainda não conheceu Lula pessoalmente. A cúpula seria uma oportunidade dos dois se encontrarem, mas Milei não comparecerá.

O Ministério das Relações Exteriores , Itamaraty, comentou por meio da representante de América Latina e Caribe, Gisela Maria Padovan , a ausência:

"A gente lamenta, não é desejável que isso aconteça. Mas o Mercosul tem 33 anos de história, é um bloco consolidado. Não altera na cúpula. É lamentável que ele decida não ir [...] lamentável que um presidente decida não se reunir com seus pares.”

O que Milei disse sobre ausência?

Milei decidiu comparecer a um evento no Balneário Camboriú , em Santa Catarina , neste domingo, 7. Por lá, encontrou-se com Bolsonaro (e ganhou uma “medalha três is”) , e discursará no fechamento do comício.

À CNN, porém, o argentino negou que a ausência no Mercosul tenha a ver com Lula.

Ele também se recusou a pedir desculpas e afirmou que, ao chamar Lula de “corrupto” e “comunista”, apenas falava a verdade.

Cúpula do Mercosul

Os membros do Mercosul são, historicamente, Brasil , Argentina, Uruguai e Paraguai. A Bolívia passa a ser membro pleno esta semana. Os outros países são chamados “Estados Associados.”

O Mercosul é um bloco econômico, ou seja, os países membros têm vantagens de câmbio, importação e exportação, além de acordos civis.

A Cúpula da segunda, 8, discutirá a entrada da Bolívia no bloco, participações civis e meios de aprimoramento de relações comerciais.