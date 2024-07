Montagem/Reprodução PF indicia Zé Trovão e Sérgio Reis por participação em atos antidemocráticos

A Polícia Federal indiciou o cantor Sérgio Reis e o deputado federal Marcos Antônio Pereira Gomes, conhecido como Zé Trovão (PL-SC) e mais 11 pessoas pela organização de atos democráticos no 7 de Setembro de 2021. As informações são do Portal Uol.

Na época, os alvos defendiam o impeachment de ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) e o fechamento de estradas, em apoio ao então presidente Jair Bolsonaro (PL).

A PF indiciou os alvos pelos delitos de incitação ao crime, associação criminosa e de tentativa de impedir o livre exercício dos Poderes - o que a corporação enquadrou na antiga Lei de Segurança Nacional, que era vigente na época dos fatos.

A investigação foi aberta ainda em 2021, a pedido da Procuradoria Geral da República (PGR). Os agentes identificaram convocações para as manifestações antidemocráticas no feriado nacional. Na época, Zé Trovão foi alvo de prisão e chegou a ficar um mês foragido.

Ainda assim, ele foi eleito deputado federal em 2022 e usa tornozeleira eletrônica até hoje.

Entre os outros indiciados, estão também o ex-presidente da Associação Brasileira dos Produtores de Soja e Milho (Aprosoja), Antônio Galvan, e o jornalista Oswaldo Estáquio. Ambos foram indiciados apenas dos delitos de incitação ao crime e associação criminosa.

Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp