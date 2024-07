Ludovic Marin Milei não vai comparecer na Cùpula do Mercosul

A embaixadora Gisela Maria Padovan , representante do Itamaraty para assuntos de América Latina e Caribe , criticou a ausência do presidente da Argentina , Javier Milei , na Cúpula do Mercosul . A reunião está marcada para a próxima segunda-feira (8), em Assunção, no Paraguai .

De acordo com o Ministério das Relações Exteriores (MRE) , esta será a primeira vez que um país-membro do bloco não terá representantes na Cúpula do Mercosul. Para a embaixadora Gisela Padovan, a decisão do presidente argentino é "lamentável".

"A gente lamenta, não é desejável que isso aconteça. Mas o Mercosul tem 33 anos de história, é um bloco consolidado. Não altera na cúpula. É lamentável que ele decida não ir... Lamentável que um presidente decida não se reunir com seus pares", disse a representante do Itamaraty.

Ao invés de comparecer ao encontro, Milei irá a um fórum de liderança das extrema-direita em Santa Catarina. A Conferência de Ação Política Conservadora (CPAC) acontecerá nos dias 7 e 8 e deverá contar com a presença do ex-presidente Jair Bolsonaro .

Quanto a este tema, a embaixadora brasileira disse que preferia não se manifestar. "Sobre a vinda dele, não sei, não temos comentários a fazer. Não recebemos comunicação [diplomática]", detalhou Gisela.





Ataques de Milei

A declaração da representante do Itamaraty acontece pouco depois de Milei realizar novos ataques ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), aumentando o entrevero entre os líderes de Brasil e Argentina.

Através das redes sociais, Milei voltou a dizer que Lula tentou interferir nas eleições argentinas e chamou o petista de "dinossauro idiota" . O presidente da Argentina ainda classificou o mandatário brasileiro de "corrupto" e "comunista".

