Divulgação/Alesp Danilo Campetti é o novo deputado estadual

Na última quinta-feira (27), Danilo Campetti (Republicanos-SP) tomou posse como deputado estadual de São Paulo, sucedendo Rui Alves (Republicanos-SP), após mudanças na gestão do prefeito Ricardo Nunes (MDB-SP). Campetti, natural de Votuporanga, interior do estado paulista, é o segundo suplente do partido do governador Tarcísio de Freitas .



No início do mandato, a cadeira foi ocupada pela Coronel Helena, que se licenciou para assumir o cargo de Secretária Estadual de Esportes e se tornar pré-candidata a prefeita de São José do Rio Preto.

Coronel Helena abriu mão da vaga para apoiar o deputado estadual Itamar Borges (MDB-SP). Com a licença de Helena, Rui Alves assumiu como primeiro suplente.

Recentemente, Alves aceitou o convite para ser secretário municipal de Turismo de São Paulo na gestão de Ricardo Nunes, liberando a vaga para Campetti.

Durante sua posse, Campetti expressou gratidão pelo apoio recebido de amigos, familiares e eleitores. "É um dos dias mais importantes da minha vida", declarou o novo deputado.





Quem é Danilo Campetti

Danilo Campetti tem 46 anos e é agente da Polícia Federal. Em 2022, concorreu ao cargo de deputado estadual pela base de Tarcísio de Freitas, obtendo 52.393 votos. Ele teve uma votação expressiva em São José do Rio Preto, com 15.572 votos, mesmo nunca tendo concorrido a um cargo de vereador na cidade.

O deputado é casado com a jornalista Vanessa Mauri e pai de dois filhos. O agente da PF tem como bandeiras pautas relacionadas ao campo da direita.

Durante as eleições 2022, afirmou que apresentaria projetos voltados para a defesa das crianças e adolescentes. "Nossas crianças precisam de segurança e educação de qualidade. Vou trabalhar por você, por nossas crianças", publicou em seu perfil no Instagram.

