Rovena Rosa/Agência Brasil - 16/10/2023 Tarcísio rebate Lula e diz que contrato do metrô já está assinado

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, respondeu indiretamente ao presidente Lula nesta segunda-feira (1º) após o presidente afirmar que adiaria a assinatura do contrato de expansão da Linha 5 do Metrô até o Jardim Ângela devido à ausência do governador e do prefeito Ricardo Nunes (MDB) em um evento na sexta-feira (28). As declarações foram dadas ao Portal Uol.

"O aditivo já está assinado. O contrato é do governo de São Paulo com a concessionária e nós vamos fazer a obra", disse Tarcísio. "Nós pedimos recursos ao BNDES, mas, se o empréstimo não sair, nós vamos fazer do mesmo jeito. O estado tem saúde financeira para fazer sem isso", completou.

Ainda nesta segunda, Tarcísio usou as redes sociais para mandar o recado ao presidente.

“Almoçando com a tranquilidade de quem sabe que o aditivo do contrato que vai levar a Linha 5 do Metrô até o Jardim Ângela já está assinado“, escreveu Tarcísio.

Almoçando com a tranquilidade de quem sabe que o aditivo do contrato que vai levar a Linha 5 do Metrô até o Jardim Ângela já está assinado. pic.twitter.com/ZcSenI6SgP — Tarcísio Gomes de Freitas (@tarcisiogdf) July 1, 2024





Entenda

Em evento na sexta-feira (28), Lula afirmou que não assinaria o contrato da expansão da Linha 5 do Metrô paulista do Capão Redondo ao Jardim Ângela, devido à ausência de Tarcísio e de Nunes.

"A gente hoje ia assinar o contrato da estação do metrô para chegar até aqui. Mas o prefeito, que nos deu o terreno, não veio, e o governador. A Caixa Econômica Federal e o ministro das Cidades resolveram não assinar porque é importante fazer isso junto com o governador e o prefeito", disse Lula em visita ao Jardim Ângela.

No evento, Lula estava acompanhado de Guilherme Boulos (PSOL), que disputa a prefeitura de São Paulo com Ricardo Nunes e tem o apoio do petista na campanha.

O projeto para expansão do metrô tem o investimento previsto de R$ 3,4 bilhões. O governo de São Paulo solicitou a inclusão no Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) para obter R$ 1,7 bilhão em empréstimo do BNDES.

