Reprodução: Redes Sociais Marçal afirmou que a mentoria terá foco em cuidado com a saúde

O pré-candidato à Prefeitura de São Paulo, Pablo Marçal (PRTB) vai lançar uma mentoria com o influenciador Renato Cariani, réu por tráfico de drogas e lavagem de dinheiro.



Marçal afirmou que a mentoria terá foco em cuidado com a saúde. Para participar do evento de lançamento, o custo é de R$ 97. Os empresários prometem um "plano" para "o shape e a mente".

"Para a pessoa se espiritualizar, ela enriquecer, aprender as coisas mentalmente, porque ele [Cariani] mudou a minha vida", disse o Marçal ao UOL.



O pré-candidato afirmou que não se importa de associar sua imagem a do réu por tráfico. "Minha preocupação é ver o presidente da República", disse Marçal.

Renato Cariani, influenciador fitness Reprodução: Redes Sociais PF realiza mandados de busca e apreensão na empresa de Renato Cariani PF/Divulgação Renato Cariani Reprodução: Redes Sociais PF realiza mandados de busca e apreensão na casa de Renato Cariani PF/Divulgação Traficante citou empresa de Renato Cariani em esquema de desvio de produtos químicos Reprodução Instagram @renato_cariani - 13.08.2023

Cariani tornou-se réu em fevereiro deste ano após uma denúncia do Ministério Pública ser aceita pela Justiça de Diadema.

O influenciador e mais quatro pessoas teriam desviado produtos químicos para produção de drogas. Segundo a Polícia Federal, o esquema envolvia a emissão fraudulenta de notas fiscais por empresas autorizadas a comercializar produtos químicos em São Paulo. Utilizavam-se "laranjas" para realizar depósitos em dinheiro, simulando que esses valores fossem pagamentos feitos por grandes multinacionais a seus funcionários.





Apoio político

Marçal, que aparece com 7% das intenções de voto na disputa pela Prefeitura de São Paulo, segundo o Datafolha, defende o amigo das acusações.



"A empresa dele é bilionária, alguém pegou 50 notas fiscais em um universo de 25 mil. Acho uma canalhice chamar o cara disso para destruir a reputação dele", afirmou Marçal", disse o empresário ao UOL.



"Ele é um homem honrado, gosto dele, ele mudou a minha vida e vai continuar mudando a vida de mais gente. Não quero que as pessoas morram por causa de obesidade, que morram sem ter certeza no coração que podem prosperar', afirma o político.



