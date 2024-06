abio Rodrigues-Pozzebom/Agência Brasil - 23/04/2023 Lula cobrou pedido de desculpas do presidente argentino

O presidente Lula (PT) disse, nesta quarta-feira (26), que o mandatário argentino Javier Milei "tem que pedir desculpas ao Brasil" e a ele por ter falado "muita bobagem"

Lula cobrou o pedido de desculpas após ser questionado, durante entrevista ao Uol, sobre os foragidos do 8/1 que pedem asilo no país vizinho. No entanto, ele não detalhou as "bobagens" ditas por Milei, que seriam o motivo pelo qual a reunião entre os dois ainda não aconteceu, segundo o petista.

"Nós estamos tratando da forma mais diplomática possível. Eu não conversei com o presidente da Argentina porque eu acho que ele tem que pedir desculpas ao Brasil e a mim. Ele falou muita bobagem, só quero que peça desculpas", disse Lula.

Segundo o petista, Milei tenta criar uma rivalidade desnecessária entre os dois países.

"Não é um presidente da República que vai criar uma cizânia entre o Brasil e a Argentina. O povo argentino e o povo brasileiro são maiores do que os presidentes. Eles querem viver bem, viver em paz. Se o presidente da República da Argentina governar a Argentina, já está de bom tamanho. Não tenta governar o mundo", pontuou o presidente.

Foragidos do 8/1

Lula disse ser favorável à prisão dos foragidos, independentemente do país onde estiverem. A chanceler da Argentina, Diana Mordino, encaminhou ao Itamaraty uma lista com os nomes de 60 fugitivos investigados ou condenados pelos atos golpistas do 8/1.

"Você tem uma parte já condenada. Essa parte, tanto o meu ministro Lewandowski (Justiça) quando o Andrei (Rodrigues, diretor-geral) da Polícia Federal, mais o Mauro Vieira do Itamaraty, estão discutindo para ver o seguinte: se esses caras não quiserem vir, que eles sejam presos lá. E fiquem presos na Argentina. Se não, venham para cá", afirmou.

