Reprodução/@ricardostuckert Lula e FHC se cumprimentam em encontro na cidade de São Paulo

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) fez uma "peregrinação" em sua visita à cidade de São Paulo . Nesta segunda-feira (24), o chefe do Executivo aproveitou sua passagem pela capital paulista para realizar visitas a pessoas importantes de sua vida.

Lula se reuniu, por exemplo, com o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso (FHC) , seu adversário no início da carreira política - em 2022, porém, o psdbista apoiou o petista contra Jair Bolsonaro (PL) no segundo turno.

Em suas redes sociais, Lula compartilhou o momento em que aperta as mãos de FHC. Na sexta-feira (21) da semana passada, o líder do PT já havia se encontrado com o ex-presidente José Sarney , no Maranhão.





Encontro com Chomsky, Nassar e Mino Carta

Antes de visitar FHC, o presidente da República aproveitou para conversar com o escritor Raduan Nassar , de 88 anos.

Depois, Lula também aproveitou a viagem para se encontrar com o linguista norte-americano Noam Chomsky, que é casado com uma brasileira e adotou o Brasil como seu segundo país.

Com 95 anos, Chomsky estava internado no Hospital Beneficência Portuguesa até a semana passada - ele se recupera de um acidente vascular cerebral (AVC) sofrido na metade do ano passado.

Lula ainda conversou com o jornalista Mino Carta, um de seus amigos de longa data.

