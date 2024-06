Reprodução/Facebook Ricardo Mello Araújo acumula polêmicas no currículo

O governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) anunciou nesta sexta-feira (21) que o vice na chapa de Ricardo Nunes (MDB-SP) na disputa pela reeleição de São Paulo será Ricardo Nascimento Mello Araújo (PL), de 53 anos. Ex-comandante da Rota, ele é uma indicação do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

O anúncio ocorreu em uma conversa com jornalistas e acontece após um jantar que reuniu as lideranças dos 11 partidos que formam uma coligação em apoio ao atual prefeito de São Paulo. A decisão por Ricardo Mello atende um pedido de Bolsonaro e teve aval de Tarcísio de Freitas.

Comandante da Rota de 29 de maio de 2017 a 26 de fevereiro de 2019, Ricardo Mello também já foi chefe Ceagesp (Companhia de Entrepostos e Armazéns Gerais de São Paulo).

Quem é Ricardo Mello?

Ricardo Mello tem mestrado na área de Ciências Policiais e Segurança Pública, especialização em Fisiologia do Exercício pela USP e graduação em Direito.

No currículo, porém, o coronel também soma algumas polêmicas. Ao assumir o comando da Rota, em 2017, ele disse que os policiais precisam abordar as pessoas de maneira diferente no Jardins, bairro nobre de SP, e nas periferias.

Mello Araújo também repercutiu na imprensa ao liderar uma operação armada na sede do Sindicato dos Carregadores Autônomos (Sindicar), em 2020. Além disso, o coronel foi acusado de obrigar os lojistas da Ceagesp a pendurar bandeiras do Brasil nas lojas, em manifestação de apoio ao ex-presidente da República.

De perfil conservador, Mello Araújo também é um crítico dos ministros do STF (Supremo Tribunal Federal) .

Cenário atual

A entrada de Ricardo Mello também visa reverter o cenário desfavorável de Nunes na corrida pela Prefeitura de São Paulo. A quatro meses do pleito, o atual administrador municipal aparece na segunda posição nas pesquisas de intenção de voto.

Na última quarta-feira (19), uma pesquisa Atlas/CNN divulgou que Guilherme Boulos (PSOL) tem 35,7% das intenções de voto, seguido por Nunes, com 23,4% . O levantamento aponta um segundo turno entre os candidatos.

Na terceira posição, aparece o coach Pablo Marçal (PRTB) com 12,6% - ele está tecnicamente empatado com a deputada Tabata Amaral (PSB), que tem 10,7% das intenções de voto. O deputado Kim Kataguiri (União) tem 6,9% e o apresentador de televisão José Luiz Datena (PSDB) aparece com 5,8%.

Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.