Na última quarta-feira (19), durante a sessão da Câmara dos Deputados, a deputada federal Carol Dartora (PT-PR) protagonizou um momento de tensão ao mostrar a língua ao seu colega, o Coronel Chrisóstomo (PL-RO). A confusão teve início durante a discussão do Projeto de Lei 1.904/2024, conhecido como PL do Aborto e PL do Estupro.

Durante seu discurso, o Coronel Chrisóstomo abordou questões relacionadas à mulher e ao útero, enfatizando a necessidade de defender o PL 1.904/2024.

Ele argumentou: "Falo para a mulher portadora de útero, porque tem várias mulheres que não têm útero. Que eram homens, passaram a ser mulher. Não têm útero. Essa mulher tem que defender também o PL 1.904/2024. Portanto, senhores, aquela que sabe o valor de uma vida gerada dentro de si em decorrência de estupro, a vítima não precisa ficar com o bebê".

Em um momento posterior, as câmeras de segurança registraram a deputada Carol Dartora se aproximando do Coronel Chrisóstomo e exibindo a língua, gesto que passou a viralizar nas redes sociais somente no dia seguinte, quinta-feira (20).

O Coronel Chrisóstomo, em seu perfil no X/Twitter, expressou sua insatisfação com a atitude da colega, afirmando que tomará providências e criticando o comportamento da deputada.

"É inadmissível esse tipo de atitude dentro desta Casa. Total falta de respeito. Agora, imagina se fosse o contrário, o quanto eles estariam gritando. Por muito menos eles me representariam. Tomarei providências!", escreveu.

Deputada se posicionou nas redes sociais

Diante da repercussão do caso, a deputada Carol Dartora divulgou uma nota em que se defende, alegando que seu gesto foi uma reação ao "calor do embate" sobre o PL do Aborto.

Ela também acusou o Coronel Chrisóstomo de propagar "fake news, ódio e violência contra os corpos femininos", justificando sua atitude como uma forma de protesto.

