Foto: Mario Agra/Câmara dos Deputados Silvia Waiãpi usou R$ 9 mil da verba de campanha

O Tribunal Regional Eleitoral (TRE) do Amapá decidiu, unanimemente, pela desaprovação da prestação de contas e pela cassação do mandato da deputada Silvia Waiãpi (PL-AP). Ela é acusa de utilizar irregularmente os recursos do Fundo Eleitoral. Segundo o Ministério Público, a parlamentar usou R$ 9 mil da verba de campanha para realizar um procedimento de harmonização facial.

A denúncia ocorreu da coordenadora da campanha da própria deputada. O procedimento foi confirmado pelo cirurgião-dentista responsável, que apresentou os recibos em depoimento.

De acordo com a acusação, o procedimento foi realizado logo após um repasse da Justiça Eleitoral, da verba destinada à campanha.

Uma decisão foi emitida na noite de quarta-feira (19), e os detalhes completos serão publicados na manhã desta quinta-feira. Segundo o Ministério Público Eleitoral, a candidata em questão teria transferido os fundos da conta de campanha para a coordenadora, que por sua vez utilizou o dinheiro para pagar uma clínica odontológica pelos serviços prestados.

A cassação foi solicitada pelo próprio Ministério Público, o que impede a parlamentar de recorrer enquanto estiver exercendo o mandato.

