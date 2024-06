Reprodução Ronnie Lessa fez delação premiada

O ministro Alexandre de Moraes , do Supremo Tribunal Federal (STF) , determinou nesta segunda-feira (17) que o ex-policia Ronnie Lessa continue sendo monitorado por "áudio e vídeo" quando ele for transferido para o presídio de Tremembé , no interior paulista. A ordem foi encaminhada à Secretaria de Administração Penitenciária de São Paulo.

Em seu despacho, Moraes declarou que o monitoramento precisa incluir "comunicações verbais e escritas, das celas e nos momentos de visitas de familiares e de atendimento advocatício". A ação, segundo o ministro, visa "preservação da ordem interna e da segurança pública".

Réu confesso do assassinato da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes, o ex-policial Ronnie Lessa está detido num presídio de segurança máxima no Mato Grosso do Sul.

No início de junho, porém, Alexandre de Moraes autorizou a transferência , que deve ocorrer em sigilo por motivos de segurança de Lessa.

A transferência faz parte do acordo de colaboração premiada fechado pelo ex-policial militar com a Polícia Federal (PF) e a Procuradoria Geral da República (PGR).

Tremembé é conhecida por ser "a cadeia dos famosos". Uma das mais seguras do Brasil, a penitenciária tem como prisioneiros o ex-jogador Robinho, Alexandre Nardoni, entre outras pessoas conhecidas do público geral.

Delação

Lessa é um dos delatores do caso Marielle e apontou os irmãos Brazão em seu depoimento como os mandantes do assassinato. Segundo ele, Domingos Brazão, conselheiro do Tribunal de Contas do Rio, e Chiquinho Brazão, deputado federal (União-RJ), atuaram como mandantes do homicídio da vereadora.

A transferência foi solicitada ao ministro pela defesa de Lessa, em função dos benefícios a que o acusado tem direito por ter delatado os demais participantes do crime. Conforme determinação de Moraes, dois novos anexos da delação de Ronnie Lessa deverão ser liberados.

Em março, quando os irmãos Brazão e o ex-chefe da Polícia Civil do Rio de Janeiro Rivaldo Barbosa foram presos, outras partes dos depoimentos de colaboração também foram divulgadas. As oitivas justificaram a decretação das prisões.

