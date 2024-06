Reprodução: Solidariedade Eurípedes Júnior se entregou à PF

O presidente do Solidariedade , Eurípedes Júnior , se entregou à Polícia Federal (PF) neste sábado (15). O político, acusado de desviar R$ 36 milhões do partido , estava foragido desde a última quarta-feira (12) . Ele permanecerá sob custódia até entrar no sistema penitenciário.

Em nota, a PF informou que Eurípedes Júnior se entregou na presença de seus advogados. A defesa do presidente do Solidariedade, por sua vez, afirmou que ele irá comprovar sua inocência perante a Justiça.

Já o Solidariedade publicou em suas redes sociais que Eurípedes pediu licença do cargo "por prazo indeterminado". Desta forma, assume a legenda o vice-presidente Paulinho da Força.

Operação

Eurípedes Júnior é alvo de desvio de fundo eleitoral e participação em organização criminosa. Em operação na última quarta-feira, a PF cumpriu sete mandados de prisão preventiva, com seis sendo executados - o presidente não havia sido encontrado.

Entre os detidos, estão Cintia Lourenço da Silva, primeira-tesoureira do Solidariedade, que também já atuou como tesoureira do Pros, e Alessandro Souza da Silva, marido de Cintia e primo de Eurípedes.

Leia a nota do Solidariedade



Comunicamos que o presidente nacional do Solidariedade, o senhor Euripedes Gomes de Macedo Júnior, no dia 14 de junho, solicitou



licença por prazo indeterminado da presidência do partido.

Essa solicitação é compatível com o estatuto partidário, dessa maneira, a secretaria geral do Solidariedade tomará todas as providências necessárias e cabíveis para o seu imediato atendimento, tendo em vista a regular continuidade do exercício da

direção partidária.

Desta forma, o vice-presidente nacional do partido, deputado federal Paulo Pereira da Silva, assume a presidência nacional do Solidariedade.

Atenciosamente,

DIREÇÃO NACIONAL DO SOLIDARIEDADE

