Reprodução: Solidariedade Eurípedes Júnior ainda não foi encontrado

O presidente do partido Solidariedade, Eurípedes Júnior, é considerado foragido pela Polícia Federal por não comparecer ao aeroporto de Brasília , como o esperado. Os aliados dele foram presos hoje no local.



O político é alvo de desvio de fundo eleitoral e participação em organização criminosa. Dos sete mandados de prisão preventiva emitidos, seis foram executados nesta quinta-feira. Eurípedes ainda não foi encontrado.



Segundo os investigadores, o político iria viajar hoje, mas não apareceu no aeroporto. A suspeita é de que ele tenha sabido da operação da PF na casa dele e tenha fugido.





Aliados presos





Entre os detidos, estão Cintia Lourenço da Silva, primeira-tesoureira do Solidariedade, que também já atuou como tesoureira do Pros, e Alessandro Souza da Silva, marido de Cintia e primo de Eurípedes.



Desvio

A Polícia Federal solicitou a indisponibilidade de até R$ 30 milhões em propriedades devido à suspeita de utilização indevida de fundos eleitorais para fins pessoais. Esses recursos supostamente foram empregados na aquisição de um helicóptero, imóveis e nove veículos.

Além das detenções, documentos e telefones celulares dos indivíduos já presos foram confiscados.

