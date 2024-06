O Dia Em 2023, Lula pediu no G7 nova mentalidade contra guerra, evita Rússia e cutuca FMI

Nesta sexta-feira (14), o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) estará presente na cerimônia de boas-vindas ao Papa Francisco, aos chefes de Estado que participarão do G7. O evento iniciou na quinta (12), na Itália, e tem abordado diversas questões de interesse global.

Entre os temas em discussão estão os conflitos na Ucrânia e na Faixa de Gaza, além dos desafios políticos enfrentados pelos Estados Unidos e pela Europa, incluindo o avanço da extrema direita no Parlamento da União Europeia.

Lula também participará da sessão de trabalho do G7 com países convidados e organizações internacionais para debater temas como Inteligência Artificial, Energia, África e Mediterrâneo.

Líderes como Joe Biden, Emmanuel Macron, Rishi Sunak, além de representantes da Alemanha, Canadá e Japão, estão presentes na cúpula.

A presidência rotativa do G7 está sob responsabilidade da primeira-ministra italiana, Giorgia Meloni, que convidou líderes de países não membros do grupo, como o presidente Lula e Javier Milei, chefe da Argentina.

Essa será a oitava participação de Lula no G7, sendo que as seis primeiras ocorreram durante seus mandatos presidenciais entre 2003 e 2010.

O presidente brasileiro confirmou que defenderá temas como inclusão social, combate à fome, à pobreza e à desigualdade, promoção do desenvolvimento sustentável, enfrentamento das mudanças climáticas, reforma das instituições de governança global e a proposta de tributação de 2% da renda dos super-ricos em todo o mundo.

Apesar da participação em diversas atividades e encontros, Lula não agendou reuniões específicas com o presidente Zelensky, da Ucrânia, e Javier Milei, da Argentina.

Lula e a tensão no Brasil

A ida de Lula para Europa ocorre em meio aos conflitos internos do seu governo no Brasil. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad (PT-SP), vive enorme pressão, tanto que rumores sobre sua saída chegaram a acontecer no mercado financeiro, o que foi rapidamente desmentido por assessores do presidente da República.

Com a disparada do dólar e a queda do Ibovespa, Haddad deu entrevista na última quinta e informou que o seu ministério vai acelerar a agenda de corte de gastos públicos. Ele citou que apresentará propostas para acabar com “os privilégios” e também “os super-salários”.

Antes de embarcar para Itália, Lula participou do CIT (Conferência Internacional do Trabalho) para negar que há pressão em torno de Haddad. Ele também declarou que o ministro tem autonomia para realizar seu trabalho no Ministério da Fazenda, acenando publicamente em favor do ministro.

O que é o G7?

O G7, ou Grupo dos Sete, é um fórum composto por sete das economias mais avançadas e desenvolvidas do mundo.

Os membros atuais do G7 são:

Estados Unidos

Canadá

Reino Unido

França

Alemanha

Itália

Japão

O grupo foi inicialmente criado em 1975 como G6, composto por Estados Unidos, Reino Unido, França, Alemanha Ocidental, Japão e Itália, como uma forma de discutir questões econômicas internacionais. Posteriormente, o Canadá se juntou ao grupo em 1976, transformando-o no G7.

O G7 realiza reuniões anuais para discutir uma ampla gama de questões, incluindo economia global, segurança, meio ambiente, direitos humanos e políticas internacionais.

As discussões e decisões tomadas no âmbito do G7 muitas vezes têm um impacto nas políticas globais e na economia mundial, uma vez que os países membros representam uma parcela substancial do PIB (Produto Interno Bruto) global.

