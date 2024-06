Agência Brasil Lula participará de dois eventos na Europa





O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) embarca nesta quarta-feira (12) para a Europa, onde participará de eventos internacionais. Sua primeira parada será em Genebra, onde estará presente na 112ª Sessão da Conferência Internacional do Trabalho (CIT) no dia seguinte, quinta (13).

O evento abordará temas como os avanços da inteligência artificial, tecnologia e o impacto da digitalização no mercado de trabalho, além de outros assuntos relacionados à área. Durante sua estadia na Europa, o presidente também terá encontros com líderes mundiais.

Após participar da CIT, Lula seguirá para a Cúpula do G7, que acontecerá na Itália. O grupo discutirá questões relevantes como os conflitos na Ucrânia e na Faixa de Gaza, além dos desafios políticos enfrentados pelos Estados Unidos e pela Europa.

Estarão presentes na cúpula líderes como Joe Biden, Emmanuel Macron, Rishi Sunak, além de representantes da Alemanha, Canadá, Japão e outros países.

A presidência rotativa do G7 está a cargo da primeira-ministra italiana, Giorgia Meloni, que convidou líderes de países que não fazem parte do grupo, como o presidente Lula e Javier Milei, chefe da Argentina.

O Papa Francisco também marcará presença na cúpula, abordando temas como o uso da inteligência artificial e os conflitos globais, e ainda terá um encontro com Lula.

Lula e seu histórico no G7

Esta será a oitava participação de Lula na Cúpula do G7, sendo que as seis primeiras ocorreram durante seus dois mandatos presidenciais entre 2003 e 2010. O Brasil foi convidado novamente para a cúpula no ano passado, realizada no Japão.

No G7, Lula defenderá pautas como inclusão social, combate à fome, à pobreza e à desigualdade, promoção do desenvolvimento sustentável, enfrentamento das mudanças climáticas, reforma das instituições de governança global e a proposta de tributação de 2% da renda dos super-ricos em todo o mundo.





O que é o G7?

O G7 é uma organização intergovernamental composta por sete das economias mais avançadas e industrializadas do mundo. Os membros permanentes são Canadá, França, Alemanha, Itália, Japão, Reino Unido e Estados Unidos. O grupo se reúne anualmente para discutir questões econômicas, políticas e globais de interesse comum.

Originalmente, o G7 foi criado em 1975 como um fórum informal para discussões entre os líderes das principais economias ocidentais sobre questões econômicas e políticas globais.

Desde então, o grupo se expandiu para abordar uma variedade de temas, como segurança internacional, mudanças climáticas, desenvolvimento sustentável, comércio internacional, saúde global e outros assuntos.

O G7 realiza cúpulas anuais, onde os líderes dos países membros se encontram para discutir e tomar decisões sobre questões globais.

Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp