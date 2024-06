Redação GPS Bolsonaro vai apoiar sucessor de Lira na Câmara

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) garantiu que vai apoiar o candidato indicado por Arthur Lira (PP-AL) na disputa pela presidência da Câmara dos Deputados . A informação foi confirmada pelo "Estadão" nesta sexta-feira (7).

Apesar da votação acontecer somente em fevereiro de 2025, os políticos já se movimentam em busca da sucessão de Lira. De acordo com a reportagem, Bolsonaro diz a aliados do PL que o partido deve apoiar o "candidato de Lira", que ainda não foi definido.

Mesmo com a inelegibilidade de Bolsonaro , Lira considera importante o apoio do PL, dono da principal bancada na Câmara, com 95 deputados. Ao mesmo tempo, o político alagoano busca que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) não fique contra ele na disputa.

O atual presidente da Câmara busca deixar o seu mandato ainda fortalecido, visando uma possível vaga no Senado Federal nas eleições de 2026 - ele deve se candidatar novamente por Alagoas.

Ao mesmo tempo, Lira recebe pressão dos aliados para definir rapidamente quem será seu sucessor. A ideia é não repetir o erro de seu antecessor, Rodrigo Maia, que demorou para escolher um candidato e viu sua influência na Câmara minar depois da derrota de Baleia Rossi.

Candidatos

Em maio, a Quaest divulgou uma pesquisa feita com os deputados sobre a sucessão de Lira. O parlamentar Antônio Brito (PSD-BA) liderou as intenções de voto com 23%, seguido de Elmar Brito (União Brasil-BA) com 15%, Marcos Pereira (Republicanos-SP) com 13%, e Isnaldo (MDB-AL) com 10%.

Conforme o Portal iG mostrou, o presidente Arthur Lira, ciente dos riscos de perda de controle da Câmara, busca resolver a questão da sucessão até agosto , visando garantir uma votação expressiva e manter a estabilidade política na Casa.

