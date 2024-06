Agência Brasil A PF cumpre 208 mandados de prisão preventiva

A Polícia Federal deflagrou nesta quinta-feira (6) a 28ª fase da Operação Lesa Pátria, que busca prender foragidos envolvidos nos atos golpistas de 8 de janeiro de 2023, quando a praça dos Três Poderes foi invadida e vandalizada.

Foram cumpridos 208 mandados de prisão preventiva em 18 estados e no Distrito Federal. A operação foi expedida pelo Supremo Tribunal Federal (STF). Do total dos capturados, 107 são foragidos. Até o momento, 38 pessoas foram presas.

Segundo a Polícia Federal, os indivíduos envolvidos desrespeitaram ordens judiciais de cautela ou escaparam para o exterior com o intuito de evitar o cumprimento da pena. Ainda, os investigadores apontam a Argentina como a principal rota utilizada por esses fugitivos.

Operação Lesa Pátria

Na operação, os crimes investigados são: dano qualificado, associação criminosa, golpe de estado, incitação ao crime, destruição e deterioração.

Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.