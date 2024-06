[email protected] (Agência Brasil) Luciano Hang é um antigo aliado de Bolsonaro (PL)

O empresário Luciano Hang , forte aliado do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), ligou para o senador Omar Aziz (PSD-AM), da base governista Luiz Inácio Lula da Silva (PT), para agradecer pelo apoio à taxação das compras de sites internacionais - o projeto é conhecido como "Taxa das Blusinhas" .

“Ele [Luciano Hang] me ligou para agradecer meu discurso de ontem [terça-feira] no plenário, no qual defendi a tributação para evitar uma concorrência desleal de empresas chinesas. O mundo todo está fazendo isso. Os Estados Unidos subiram os impostos de importação de carros elétricos chineses para evitar uma invasão no seu mercado”, disse o senador Omar Aziz, em entrevista ao blog do Valdo Cruz, do g1.

Segundo Omar Aziz, a ligação do dono da Havan faz parte de uma política mais civilizada no Brasil. "Temos posições políticas divergentes, mas isso não significa que somos inimigos. Podemos estar juntos e estamos em temas de interesse do Brasil", complementou.

O senador, vale lembrar, presidiu Comissão Parlamentar de Inquérito da Pandemia (CPI da Covid) . Na ocasião, Aziz chegou a chamar Hang de "indigno" por seu apoio ao então presidente. No relatório final, Bolsonaro foi apontado como um dos principais culpados pela crise na saúde vivida pelo país.

Aprovação

A "Taxa das Blusinhas", que foi colocada como destaque pela base governista, foi aprovada nesta quarta-feira (5). O texto foi votado logo após a aprovação do projeto Mover (Programa Mobilidade Verde e Inovação), que tem como objetivo reduzir as taxas de emissão de carbono da indústria de automóveis até 2030.

A proposta de taxação de compras internacionais de até US$ 50 gerou polêmica. O destaque fazia parte do acordo entre o Palácio do Planalto e o presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), estabelecendo uma alíquota de 20%.

A alíquota de 20% sobre compras internacionais de até US$ 50 foi um “meio-termo” acordado entre o Palácio do Planalto e o Congresso, após Lula cogitar vetar a taxação.

Deputados e senadores foram pressionados por empresários do setor de varejo do Brasil, que acusam empresas como Shopee e Shein de praticarem concorrência desleal.

Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp