Senado deve votar hoja a Taxa das Blusinhas





A base governista no Senado apresentou um destaque para recolocar a "Taxa das Blusinhas" no projeto de lei Mover. O documento foi assinado pelos líderes do governo no Senado, Jaques Wagner (PT-BA), Otto Alencar (PSD-BA), Eduardo Braga (MDB-AM) e Beto Faro (PT-PA).

A proposta de taxação de compras internacionais de até US$ 50 gerou polêmica e ganhou o apelido de "Taxa das Blusinhas".

O destaque faz parte do acordo entre o Palácio do Planalto e o presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), estabelecendo uma alíquota de 20%.

Inicialmente, os deputados defendiam uma taxação de 60%, mas o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) negociou para que o percentual fosse menor.

A alíquota de 20% sobre compras internacionais de até US$ 50 foi um “meio-termo” acordado entre o Palácio do Planalto e o Congresso, após Lula cogitar vetar a taxação.

Deputados e senadores foram pressionados por empresários do setor de varejo do Brasil, que acusam empresas como Shopee e Shein de praticarem concorrência desleal.

Na Câmara, a aprovação foi unânime por votação simbólica, sem registro de placar no painel. No Senado, a oposição se manifestou contra a taxação, juntando-se aos senadores independentes.

O relator Rodrigo Cunha (Podemos-AL) havia retirado a "Taxa das Blusinhas" do texto, mas, com o destaque, a discussão sobre as taxações será retomada devido à pressão de Lira sobre o governo federal.

A expectativa é que o projeto seja aprovado nesta quarta-feira (5) e enviado para a sanção do presidente Lula.

