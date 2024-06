Pablo Valadares/Câmara dos Deputados Deputada federal Luiza Erundina (PSOL-SP) completa 90 anos em 2024

A deputada Luiza Erundina (PSOL-SP) , de 89 anos, passou mal durante a sessão da Comissão de Direitos Humanos da Câmara, na quarta-feira (5) e foi levada ao Hospital Sirio Libanês, em Brasília, onde está internada na Unidade de Tratamento Intensivo (UTI).

A parlamentar discursava sobre uma matéria que é relatora, que falava sobre a retirada do PL (projeto de lei) 7.292 da pauta. De repente, ela sentiu falta de ar e precisou ser atendida pela equipe médica da Casa. Por conta da saúde da deputada, a sessão de quarta foi encerrada. O pedido foi aceito pela Mesa Diretora, que terminou os trabalhos.

Segundo a assessoria de Erundina, o quadro dela é "estável".

Erundina, ex-prefeita de São Paulo de 1989 a 1992, é a parlamentar mais velha desta legislatura. Ela completa 90 anos em 30 de novembro de 2024.

Segundo os deputados que a encontraram na manhã de ontem, ela se sentia bem.

Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.