Delegado é acusado de ter atrapalhado investigações do assassinato de Marielle Franco





O ex-chefe da Polícia Civil do Rio de Janeiro, Rivaldo Barbosa, prestou depoimento à Polícia Federal na última segunda-feira (3), após autorização do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal. Durante seu depoimento, Barbosa revelou que os nomes de Chiquinho e Domingos Brazão apareceram no inquérito do caso Marielle Franco (PSOL-RJ) desde o início das investigações.

Segundo o jornalista Aguirre Talento, a presença dos nomes dos irmãos no inquérito resultou na quebra de sigilo deles. Contudo, o delegado não soube explicar à PF por que as investigações não conseguiram concluir o envolvimento dos Brazão no assassinato.

Rivaldo Barbosa destacou que não teve qualquer relação com os Brazão e reclamou da demora para ser ouvido, pois desejava expor sua versão dos fatos e “contradizer um delator assassino que foi preso”, referindo-se à delação de Ronnie Lessa.

O ex-policial militar, que confessou ter matado Marielle Franco e o motorista Anderson Gomes em março de 2018, acusou o delegado de atrapalhar as investigações ao receber uma propina de R$ 400 mil.

Lessa também afirmou que Chiquinho e Domingos Brazão foram os mandantes do crime devido à atuação de Marielle contra o projeto de Lei à Câmara número 174/2016 no segundo trimestre de 2017.

Em seu depoimento, Barbosa revelou que o delegado Giniton Lages, responsável por conduzir o caso Marielle, apresentou os nomes dos irmãos Brazão como suspeitos de serem os mandantes do crime em um encontro com o então secretário de Segurança Pública, general Richard Nunes.

No entanto, ele afirmou não saber o que ocorreu na sequência das investigações. Lages concluiu que Lessa matou Marielle por crime de ódio, motivado por sua defesa de pautas de “esquerda”.

Rivaldo Barbosa também contou que conhecia Marielle Franco e que ela já o auxiliou em investigações anteriores.

