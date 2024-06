Sérgio Lima - 29.08.2022 Rosângela Moro conversou com o marido após decisão do STF





O senador Sergio Moro (União Brasil-PR) foi flagrado conversando com sua esposa, a deputada federal Rosângela Moro (União Brasil-PR), após se tornar réu por calúnia contra o ministro Gilmar Mendes.

A troca de mensagens, feita pelo WhatsApp, foi fotografada por jornalistas que estavam no plenário do Senado.

Na conversa, Moro pediu para a parlamentar ficar tranquila, comentando a decisão da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal.

Ele mencionou que, caso seja condenado, pode pegar uma pena de quatro anos, mas considerou a punição "altamente improvável". Por conta disso, ele escreveu: "Não se preocupe tanto".

A decisão de transformar Moro em réu foi unânime, com voto favorável da relatora do caso, a ministra Cármen Lúcia, acompanhada pelos ministros Flávio Dino, Cristiano Zanin, Luiz Fux e Alexandre de Moraes.

Moro foi denunciado pela então vice-procuradora-geral da República, Lindôra Araújo, por acusar falsamente o ministro Mendes de corrupção passiva.

A denúncia se refere a um vídeo no qual o senador, durante um evento, fez referência a "comprar um habeas corpus" de Gilmar Mendes.

De acordo com a Procuradoria-Geral da República (PGR), Moro tentou prejudicar a imagem e a honra do ministro do Supremo. A ministra Cármen Lúcia, ao justificar a abertura do processo penal, afirmou que há elementos suficientes para a denúncia.

O conflito entre Moro e Gilmar Mendes é conhecido publicamente, com ambos trocando críticas ao longo dos anos.

O ministro já criticou a atuação de Moro na Operação Lava Jato, enquanto o senador defendeu sua atuação como juiz, afirmando que sempre esteve focado em combater a corrupção no país.

Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp