O governador do Rio Grande do Sul , Eduardo Leite (PSDB), reforçou, nesta quarta-feira (5), que vai solicitar a ajuda do governo federal para amenizar o impacto econômico da tragédia no estado. Segundo o governador, a estimativa é que a perda em arrecadação com impostos seja de até R$ 10 bilhões.

Durante um evento no Palácio do Planalto, o governador disse que apenas suspensão do pagamento de 100% da dívida gaúcha por 3 anos, anunciada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e aprovada pelo Congresso Nacional, não será suficiente para a recuperação econômica do estado.

“A gente entende que esteja falando de algo em torno de R$ 6 bilhões a R$ 10 bilhões até o final deste ano em termos de queda de arrecadação do estado e dos municípios que precisaria ser suportado pela União, como foi na pandemia, porque é o ente que tem capacidade porque pode emitir dívida, porque tem fôlego financeiro para poder atender essas necessidades”, afirmou o tucano.

O governador repetiu seu pedido da última segunda-feira (3): um programa de manutenção de emprego e renda, além de uma agenda especial sobre repasses com o presidente Lula.

“Um programa para a manutenção de emprego e renda, que é essencial para as empresas que foram afetadas pelas enchentes, assim como foi feito na pandemia, [com] o governo pagando parte dos salários e ter uma possibilidade de redução de jornada (…). E termos também recomposição de receitas para o governo”, disse ele.

Tragédia no RS

As chuvas no Rio Grande do Sul deixaram 172 mortos e 41 desaparecidos, segundo o último boletim de atualização da Defesa Civil do estado. Há 572 mil pessoas desalojadas.

