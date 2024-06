Reprodução Prefeito de Araraquara teve processo referente à operação Lava Jato trancado

O Tribunal Regional Eleitoral do Distrito Federal ordenou, nesta terça-feira (4), o trancamento de um inquérito policial, instaurado no bojo da operação Lava Jato , contra o prefeito de Araraquara (SP), Edinho Silva (PT), após mais de 8 anos.

As investigações apuravam possível corrupção nas doações eleitorais realizadas por empresas à campanha da então presidenta Dilma Rousseff, em 2014. Após oito anos e sem provas, a justiça eleitoral entendeu que a tramitação por tempo indeterminado viola os princípios da duração razoável do processo e da dignidade humana.

A ação tramitou na Suprema Corte, na 13ª Vara Federal de Curitiba, no Tribunal Regional Federal da 3ª Região, na 9ª Vara Federal de São Paulo, na 2ª Vara Federal de São Paulo, na 10ª Vara Federal de São Paulo e, por fim, na 1ª Zona Eleitoral de Brasília.

A investigação teve início com informações fornecidas por Ricardo Pessoa, que na época era o presidente da empresa UTC Engenharia, como parte de um acordo com o Ministério Público Federal nas investigações da operação Lava Jato.

O juiz Lizandro Garcia Gomes Filho decidiu pelo encerramento do caso. Ele ressaltou a ausência de prazo para a conclusão da investigação e argumentou que uma demora excessiva resulta em um "constrangimento ilegal" e perturbação.

