Nesta segunda-feira (3), Rivaldo Barbosa, ex-chefe da Polícia Civil do Rio de Janeiro, afirmou não conhecer os irmãos Domingo e Chiquinho Brazão, negando qualquer participação no plano que resultou no assassinato da vereadora Marielle Franco (PSOL-RJ) e do motorista Anderson Gomes. Essas declarações foram feitas durante seu depoimento à Polícia Federal.

Segundo o Portal G1, Rivaldo Barbosa acusou Ronnie Lessa de tentar se vingar dele por tê-lo prendido durante as investigações do caso Marielle. O delegado respondeu todas as perguntas feitas pela PF.



Barbosa foi detido em 24 de março no Rio de Janeiro e levado para a Penitenciária Federal de Brasília. As acusações incluem obstrução e atrapalho nas investigações do caso em troca de R$ 400 mil de propina.

Rivaldo Barbosa solicitou ser ouvido pela PF em abril, mas não obteve resposta. Em maio, enviou uma carta ao ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, pedindo que a PF colhesse seu depoimento. O magistrado atendeu ao pedido e o depoimento foi realizado na tarde de hoje.

Os irmãos Domingos e Chiquinho Brazão foram presos no mesmo dia que Rivaldo, sendo acusados de serem os mandantes do crime. Ronnie Lessa, responsável pelos disparos, fez uma delação premiada, acusando o delegado de atrapalhar as investigações para proteger os irmãos Brazão em troca de propina.

A Polícia Federal acompanhou o depoimento de Rivaldo com dois agentes, dois advogados, um membro da Procuradoria-Geral da República (PGR) e um delegado.

A PF acredita que, neste momento, Rivaldo não irá colaborar com as investigações, pois se colocou como vítima de Ronnie Lessa e negou qualquer participação no crime.

Os irmãos Brazão também negam qualquer envolvimento com o assassinato de Marielle Franco.

