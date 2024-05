Agência Brasil Criminosos disseram saber do paradeiro da filha de Moraes

A Polícia Federal prendeu, nesta sexta-feira (31), dois homens suspeitos de ameaçar a família do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes. A corporação realiza dois mandados de prisão preventiva e quatro de busca e apreensão.

Os suspeitos, um preso na cidade de São Paulo, na Vila Clementino, e outro no Rio de Janeiro, ainda serão ouvidos pela polícia. Os dois homens são irmãos.

O homem detido no Rio é fuzileiro naval e foi identificado como Raul Fonseca de Oliveira.

Ameaças

Em abril deste ano, chegaram e-mails de ameças no STF. As mensagens declaravam que bombas seriam usadas e que os criminosos sabiam o itinerário da filha do ministro Alexandre de Moraes.

A segurança da Suprema Corte acionou a Diretoria de Inteligência Policial (DIP) da PF para investigação. Com a autorização também da Procuradoria-Geral da República, os dados foram levantados. Os crimes apurados são: ameaça e perseguição (crime de stalking).

Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.