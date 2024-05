Reprodução: Secom Alexandre de Moraes e Cármen Lúcia

Após dois anos à frente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), o ministro Alexandre de Moraes participa de sua última sessão como presidente nesta quarta-feira (29). Uma sessão extraordinária foi marcada para homenageá-lo, embora a pauta traga diversos processos para julgamento.

Nesta terça-feira (28), Moraes não compareceu TSE em virtude da morte do pai, Leon Lima de Moraes, em São Paulo.

Durante sua gestão, Moraes enfatizou o combate às fake news, implementando medidas para restringir a disseminação de informações falsas e garantir a segurança do processo eleitoral. Além disso, foram promovidas mudanças nas regras de segurança nos locais de votação, incluindo a proibição do porte de armas durante o dia da eleição e a ampliação do uso de biometria.



O ministro Alexandre de Moraes implementou importantes medidas de segurança nos locais de votação. Proibiu o porte de armas durante o dia da eleição e nas 48 horas anteriores e 24 horas posteriores ao pleito, num perímetro de 100 metros dos locais de votação, visando garantir um ambiente seguro para o exercício do direito ao voto.

Outra medida relevante foi a alteração das regras sobre o uso de celulares e armas no dia da eleição, buscando assegurar a lisura do processo eleitoral. Também foi aprovado um projeto-piloto para utilizar biometria no Teste de Integridade das Urnas Eletrônicas, visando aprimorar a segurança do sistema eleitoral.

Próximo às eleições de 2022, o TSE autorizou o apoio da Força Federal em diversas localidades durante o segundo turno, demonstrando o compromisso com a ordem e segurança no processo eleitoral.

Moraes liderou um cerco forte do TSE à fraude à cota de gênero, com um número significativo de condenações em 2023 e 2024.

Em 2024, excluiu as Forças Armadas do rol de entidades que fiscalizam o sistema eletrônico de votação, após questionamentos infundados sobre a segurança das urnas.

No final de seu mandato, Moraes adotou gestos de distensão política, votando pela absolvição do senador Sérgio Moro e adiando o julgamento do senador bolsonarista Jorge Seif para sua sucessora, a ministra Cármen Lúcia.

Com o término do mandato de Moraes, a ministra Cármen Lúcia assume a presidência do TSE, dando continuidade ao combate às fake news e preparando-se para as eleições municipais de outubro, com foco na utilização de inteligência artificial e na prevenção de deepfakes.