Reprodução/Montagem iG Ricardo Nunes, Guilherme Boulos e Tabata do Amaral estão na disputa em São Paulo





Uma pesquisa do Datafolha, divulgada nesta quinta-feira (30), revela que os eleitores de São Paulo consideram que a qualidade menos importante em um candidato a prefeito é ser religioso, com uma nota de apenas 5,6.

A pesquisa, realizada entre os dias 27 e 28 de maio com 1.092 entrevistados, destaca que a principal qualidade que os paulistanos buscam em um candidato é o conhecimento da cidade, que obteve um índice de 9,2.

Esse resultado indica que um dos temas mais explorados pela direita desde o crescimento de Jair Bolsonaro (PL-RJ), a importância da fé na hora do voto, pode não ter tanta influência nas eleições de 2024 na capital paulista.

No entanto, o atual prefeito Ricardo Nunes (MDB-SP) participou da Marcha para Jesus nesta quinta-feira, buscando se aproximar do eleitorado evangélico, que representa 28% da população da cidade.

A segunda qualidade mais valorizada pelos paulistanos é a integridade dos candidatos, com uma nota de 8,9 para a ausência de envolvimento em casos de corrupção. Em função disso, os opositores de Nunes estão planejando atacar sua administração apresentando denúncias contra ele.

Em terceiro lugar, os eleitores destacam a importância do programa de governo dos candidatos, que recebeu uma nota de 8,8.

No que diz respeito ao apoio político, os paulistanos não parecem atribuir grande importância a este aspecto. O apoio do governador Tarcísio de Freitas a um candidato tem uma nota de 6,8, enquanto o apoio do presidente Lula alcança uma nota de 6,7.

Atualmente, Nunes conta com o apoio de Tarcísio, enquanto Guilherme Boulos recebe o apoio de Lula.

A pesquisa foi registrada na Justiça Eleitoral sob o número SP-01845/2024 e tem uma margem de erro de três pontos percentuais para mais ou para menos.

