Rafaela Oliveira/iG A Avenida Paulista será palco de mais uma edição da Parada LGBTQIA+





No próximo domingo (2), a Avenida Paulista em São Paulo será palco da 28ª Parada do Orgulho LGBTQIA+, um dos maiores eventos do gênero no mundo. A ocasião contará com a presença dos pré-candidatos a prefeito Guilherme Boulos (PSOL) e Tabata Amaral (PSB), que devem marcar presença para mostrar seu apoio à comunidade LGBTQIA+.

O prefeito Ricardo Nunes (MDB), que busca a reeleição, ainda não confirmou sua participação. Considerando seu alinhamento com o eleitorado conservador e o apoio do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL-RJ), a expectativa é que Nunes não compareça, seguindo o padrão dos anos anteriores, quando enviou representantes em seu lugar.

Essa postura dele contrasta fortemente com sua participação na Marcha para Jesus, onde fez questão de comparecer e discursar, enquanto Boulos e Tabata optaram por não participar do evento religioso.

Em vez disso, a deputada escolheu participar da missa e procissão de Corpus Christi na Paróquia São Francisco Xavier, na Vila Missionária.

Neste ano, a Parada LGBTQIA+ terá um tom político acentuado, com críticas ao Congresso Nacional e um chamado ao “voto consciente”.

De acordo com a Folha de S.Paulo, os organizadores estão incentivando os participantes a usarem as cores da bandeira do Brasil, verde e amarelo, em um movimento para reapropriar os símbolos nacionais, frequentemente associados ao bolsonarismo.

A parada também promete ser um espetáculo vibrante com apresentações de artistas renomados como Pabllo Vittar, Sandra de Sá, Glória Groove, Tiago Abravanel, entre outros.

