Reprodução/Canal Gov Lula não participou da Marcha para Jesus





O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) enviou uma carta ao Apóstolo Estevam Hernandez, organizador da Marcha para Jesus, realizada nesta quinta-feira (30) em São Paulo.

Embora tenha sido convidado, Lula não participou do evento, enviando o ministro-chefe da AGU (Advocacia-Geral da União), Jorge Messias, para representá-lo. A carta do presidente foi vista como um gesto em direção aos evangélicos, um grupo no qual ele enfrenta grande rejeição.

Na carta, Lula expressou saudações e destacou a importância da Marcha para Jesus, um evento que reúne milhares de fiéis em um momento de fé, unidade e oração. Ele manifestou seu respeito e reconhecimento pela realização de mais uma edição do evento, citando a lei que sancionou em 2009.

“Ver esse resultado só aumenta o orgulho que sinto de ter sancionado a Lei que criou este Dia Nacional da Marcha para Jesus, em 2009, ainda no meu segundo mandato como Presidente da República”, declarou.

O presidente ressaltou a capacidade da Marcha para Jesus de unir fiéis de diferentes igrejas cristãs do Brasil e do mundo. Ele enfatizou que esse princípio de união e reconstrução guia o trabalho do seu governo.

Lula também reconheceu o papel vital da Igreja no compromisso social e espiritual, destacando a importância de trabalhar juntos pelo bem-estar, paz e harmonia do povo.

O presidente optou por não participar do evento para evitar qualquer tipo de constrangimento, segundo apurou o Portal iG – Último Segundo. Lideranças evangélicas concordaram que a presença dele poderia causar problemas com os fiéis.

A Marcha Para Jesus contou com a presença do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos-SP), e o prefeito da capital paulista, Ricardo Nunes (MDB-SP). O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL-RJ) não compareceu.

Confira a carta do presidente Lula na íntegra:

Ao Ilustríssimo Senhor Apóstolo Estevam Hernandez,

Receba minhas cordiais saudações.

É sempre uma honra e uma alegria receber o seu convite para participar da Marcha para Jesus. Quero expressar meu respeito e meu reconhecimento pela realização de mais uma edição deste evento, que reúne milhares de fiéis em um momento de fé, unidade e oração.

Como cristão, sinto-me regozijado de ver a dimensão extraordinária que este evento tomou e o papel significativo que ele desempenha na vida de muitos brasileiros, promovendo valores de paz, fé, amor ao próximo e solidariedade.

Ver esse resultado só aumenta o orgulho que sinto de ter sancionado a Lei que criou este Dia Nacional da Marcha para Jesus, em 2009, ainda no meu segundo mandato como Presidente da República.

Uma das características mais formidáveis da Marcha é a capacidade de reunir fiéis de diferentes igrejas cristãs do Brasil e do mundo, sendo um evento aberto e de inclusão, que permite a participação de toda a população. Isso é uma demonstração inequívoca da prática daquilo que nos ensinou Jesus: ‘a comunhão’, que promove e fortalece os vínculos entre as pessoas. Conforme nos mandou Jesus: "amem-se uns aos outros. Assim como eu amei vocês, vocês devem se amar uns aos outros. Se vocês tiverem amor uns para com os outros, todos reconhecerão que vocês são meus discípulos" (Jo 13,25-26).

Esse ensinamento é o que norteia o trabalho do nosso governo, que tem um foco muito preciso: união e reconstrução.

Temos o compromisso profundo, com todos os brasileiros, de construir um país mais justo e inclusivo. As ações do meu governo são desenvolvidas a partir dessa premissa e buscam promover uma vida digna à família brasileira.

E a Igreja desempenha um papel vital nesse compromisso, que se reflete na sua ação social e no suporte espiritual de seus fiéis. Por isso, acredito que, juntos, podemos fazer muito mais pelo bem-estar, a paz e a harmonia de nosso povo.

Tenho certeza de que a Marcha para Jesus de 2024 será, como nos anos anteriores, um evento abençoado, que renovará a esperança e a fé de todos os participantes.

Como, infelizmente, não consegui estar presente, pedi ao ministro-chefe da Advocacia-Geral da União, Jorge Messias, que representasse a mim e ao governo.

Ele está honrado, como também estou.

Que Deus abençoe a todos.

Atenciosamente,

Luiz Inácio Lula da Silva

presidente da República Federativa do Brasil

