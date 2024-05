Reprodução: Flipar Frederico Meyer, embaixador do Brasil em Israel, já tinha ficado três meses fora

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva oficializou a remoção do embaixador brasileiro em Israel , transferindo-o para Genebra, na Suíça. A decisão foi publicada no diário oficial nesta quarta-feira (29).

O embaixador Frederico Meyer havia retornado ao país na sexta-feira (24), após quase três meses fora, e agora assumirá uma missão permanente na Conferência do Desarmamento, em Genebra.

Em fevereiro, Meyer passou por um momento constrangedor ao ser convocado pelo chanceler israelense, Israel Katz, ao Museu do Holocausto, para ouvir queixas públicas sobre uma declaração de Lula. Na ocasião, o presidente brasileiro comparou as ações de Israel contra Gaza às ações de Hitler contra os judeus.

Além disso, Meyer foi informado durante o encontro que o presidente brasileiro era considerado "persona non grata" no país. O comportamento de Katz foi considerado "inaceitável" pelo governo brasileiro.

