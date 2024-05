- Soldados israelense durante operação na Faixa de Gaza em 21 de maio de 2024

O Exército israelense anunciou nesta sexta-feira (24) que recuperou os corpos de três reféns que estavam na Faixa de Gaza desde o ataque do Hamas contra Israel em 7 de outubro.

Um comunicado militar afirma que uma operação conjunta dos serviços de inteligência de Israel em Jabaliya, no norte do território, permitiu recuperar durante a noite os corpos do brasileiro Michel Nisenbaum, do franco-mexicano Orión Hernández Radoux e do israelense Hanan Yablonka

Os três reféns morreram durante o ataque do grupo islamista palestino Hamas no sul de Israel em 7 de outubro, que desencadeou a guerra, e foram levados para Gaza.

Após os exames de identificação forense, as famílias foram notificadas, segundo o Exército.

Yablonka, 42 anos, e Hernández Radoux, 32, estavam no festival de música Nova durante o ataque.

Nisenbaum, um morador de 59 anos da cidade israelense de Sderot, perto de Gaza, foi contactado pela última vez em 7 de outubro, quando seguia para base militar na fronteira para buscar sua neta.

O primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, sob crescente pressão interna para conseguir a libertação dos reféns que permanecem em cativeiro no território palestino, afirmou nesta sexta-feira em um comunicado que "ao lado do povo israelense, minha mulher Sara e eu inclinamos a cabeça com profunda dor e abraçamos as famílias em luto neste momento difícil".

O presidente francês, Emmanuel Macron, expressou nesta sexta-feira na rede social X a "imensa tristeza" pela morte do refém franco-mexicano Orión Hernández Radoux.